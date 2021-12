"Sarco", die 3-D-gedruckte Suizidmaschine bei einer Ausstellung.

Uwe Zucchi/dpa

Bern/Darwin. Sterbehilfe durch die umstrittene "Sarco"-Kapsel soll in der Schweiz als legal eingestuft worden sein. Doch eine baldige Zulassung ist nicht so klar, wie zunächst gedacht. Was wir darüber wissen.

Die "Sarco"-Kapsel des ehemaligen Arztes Philip Nitschke soll Menschen den Selbstmord per Knopfdruck möglichen – die Schlagzeile über eine "Zulassung" ging um die Welt.