Polizeiaktion gegen Drogenbande in NRW, Hessen und Luxemburg

Ein Polizeiwagen steht vor einem Gebäude in Oberhausen.

--/Polizeipräsidium Oberhausen/dpa

Oberhausen. Am frühen Morgen durchsuchen Polizisten in acht Städten und Gemeinden sowie in Luxemburg Objekte. Mit der Aktion soll eine mutmaßliche Drogenbande zerschlagen werden.

Mit der Durchsuchung zahlreicher Gebäude und Festnahmen sind Hunderte Einsatzkräfte der Polizei in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Luxemburg gegen eine mutmaßliche Bande vorgegangen, die einen bundesweiten Marihuana-Handel betreiben soll.Di