Goldklumpen teuer versteigert - größter Fund in Alaska

Der sogenannte „Alaska Centennial Gold Nugget“ brachte bei der Auktion 750.000 Dollar ein.

-/Heritage Auctions/dpa

Dallas. Das in Alaska gefundene Goldstück „Alaska Centennial Gold Nugget“ ist so groß wie der Kopf eines Kindes, bringt fast zehn Kilo auf die Waage und wurde in den USA teuer versteigert.

Ein fast zehn Kilogramm schwerer Goldklumpen ist in den USA teuer versteigert worden. Der sogenannte „Alaska Centennial Gold Nugget“ brachte bei der Auktion 750.000 Dollar (rund 661.000 Euro) ein, wie das Auktionshaus Heritage Auctions in D