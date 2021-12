Die Zahl der Todesopfer nach einem Corona-Ausbruch in einem Thüringer Pflegeheim hat sich auf 28 erhöht.

Michael Reichel/dpa

Erfurt. Die registrierte Zahl der Todesopfer nach einem Corona-Ausbruch in einem Rudolstädter Pflegeheim steigt weiter. Mittlerweile sind 28 Menschen betroffen, der Großteil war nicht vollständig geimpft.

Der verheerende Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Rudolstadt in Thüringen nimmt immer größere Dimensionen an. Mit Stand Dienstag wurden dort 28 Todesopfer registriert, wie eine Sprecherin des Betreibers mitteilte. Insgesamt 22 von ihne