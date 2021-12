Zwei Soldaten in Niedersachsen von Panzer überrollt – was wir wissen

Mit einem Kampfpanzer vom Typ Leopard zwei kam es zu dem tödlichen Unfall bei der Bundeswehr in Niedersachsen.

imago images/Political-Moments

Bergen. Tragischer Unfall bei der Bundeswehr: Während einer Übung auf dem Truppenübungsplatz in Bergen in Niedersachsen sind zwei Soldaten von einem Panzer überrollt worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Schrecklicher Unfall bei der Bundeswehr: Zwei Soldaten sind am Dienstag bei einer Übung der Panzerschule Munster auf dem Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachsen in ihrem Geländewagen von einer Panzer überrollt worden. Sie starben. D