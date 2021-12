Ein Schild mit der Aufschrift "Warning shark sighting" (dt. Achtung Hai gesichtet) ist in der Nähe von Prevelly Beach aufgestellt. (Symbolbild)

Rebecca Le May/AAP/dpa

Ocean Grove. Mit knapper Not sind zwei Teenager bei einer Hai-Attacke an einem Badestrand in Australien noch einmal davon gekommen - dank der beherzten Hilfe einer Familie am Strand.

Zwei Teenager haben im Südosten Australiens eine Hai-Attacke überlebt. Die beiden Opfer - ein 15-jähriges Mädchen und ein 16-jähriger Junge - würden im Krankenhaus von Geelong 75 Kilometer südwestlich von Melbourne behandelt und seien in „s