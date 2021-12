Schneefront in Deutschland: In diesen Regionen wird es winterlich

Zu diesem Anblick könnten Pendler in einigen Regionen Deutschlands aufwachen: Von Montag auf Dienstag kommt eine Schneefront nach Deutschland.

imago images/A. Friedrichs

Berlin. In der Nacht zu Dienstag bringt Tief Gerrit eine Schneefront nach Deutschland. In einigen Regionen kann es glatt werden. Kommt jetzt ein langfristiger Wintereinbruch?

Pendler müssen am Dienstagmorgen in vielen Regionen Deutschlands mit Schnee und Glätte rechnen: Von Westen her schiebt Tief Gerrit in der Nacht zu Dienstag eine Schneefront über das Land."Besonders betroffen sind die Regionen zwischen Nords