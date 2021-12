Der Komet C/2021 A1, genannt Leonard, kann am Sternenhimmel sogar mit bloßem Auge beobachtet werden. (Symbolbild)

imago images/Arnulf Hettrich

Berlin. Der Komet C/2021 A1, genannt Leonard, rast aktuell an unserer Erde vorbei. In der Vorweihnachtszeit ist er am Nachthimmel gut sichtbar. Hier erfahren Sie, wann Sie ihn sogar mit bloßem Auge am Himmel entdecken können.

Am 3. Januar dieses Jahres hatte der Astronom Gregory J. Leonard am Mount Lemmon Observatorium in Arizona, USA den Kometen C/2021 A1 entdeckt. Seitdem trägt er den Namen Leonard. Der Himmelskörper bewegt sich auf seiner Umlaufbahn um die So