Eine Mitarbeiterin einer Teststation nimmt einen Abstrich von einer Frau. (Archivbild)

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Berlin. In Deutschland werden 27.836 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gezählt - und ist im Vergleich zur Vorwoche etwas gesunken. Die Inzidenz steigt wieder leicht an.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 441,9 an.Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 439,2 gelegen, vor einer Woch