Warum mussten sie sterben? Noch sind die Hintergründe nach dem Tod von fünf Menschen unklar.

Paul Zinken/dpa

Königs Wusterhausen. In einem Haus in Königs Wusterhausen findet die Polizei am Samstag fünf Leichen - darunter drei Kinder. Sie weisen Schuss- und Stichverletzungen auf. Doch was ist passiert?

Nach dem Fund von fünf Leichen in einem Haus in Königs Wusterhausen gibt es noch keine weiteren Erkenntnisse über die genauen Hintergründe. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Cottbus und der Polizeidirektion Süd laufen die Ermittlungen wei