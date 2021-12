Familiendrama in Königs Wusterhausen: In diesem Haus wurden die Leichen von drei Kindern und deren Eltern gefunden. Der Vater ist tatverdächtig.

Berlin . In Königs Wusterhausen in Brandenburg soll ein Vater seine Familie umgebracht haben. In einem Abschiedsbrief gab der Tatverdächtige an, Angst vor einer Verhaftung wegen eines gefälschten Impfpass gehabt zu haben.

Nach dem Fund von fünf Toten im brandenburgischen Königs Wusterhausen sind neue Details zu der Tat bekannt geworden: Wie der "rbb" am Mittwoch unter Berufung auf Ermittlerkreise berichtete, soll der tatverdächtige Familienvater im