Leon trauert um Anna: Vor dem Haus, in dem fünf tote Menschen lagen, drücken Angehörige ihre Anteilnahme aus.

dpa/Fabian Sommer

Berlin . Eine Familie in Königs Wusterhausen wird ausgelöscht: Mutter, Vater, drei Kinder. Der Mann soll verantwortlich sein – er ist selbst unter den Toten. Nun gibt es einen Hinweis auf das Motiv.

Nach der Entdeckung von fünf Toten am Samstag in einem Einfamilienhaus in Königs Wusterhausen (Brandenburg) gilt der Familienvater laut Ermittlern als Täter. Der Mann habe Suizid begangen, ergaben Ermittlungen, über die am Montag Polizei un