Fünf Tote in Haus in Brandenburg entdeckt

Die Polizei hat ein Einfamilienhaus in Königs Wusterhausen abgesperrt.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Königs Wusterhausen. Die Polizei hat in einem Wohnhaus in Brandenburg fünf Tote gefunden. Die Ermittler gehen von einem Verbrechen aus. Laut Staatsanwaltschaft wiesen die Opfer Schuss- und Stichverletzungen auf.

