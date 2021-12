In Italien wollte sich ein Mann die Corona-Impfung in eine Arm-Attrappe spritzen lassen. (Symbolbild)

dpa/Sebastian Willnow

Biella. Ein besonders dreister Impfverweigerer wollte sich in Italien mit einer Arm-Attrappe eine Corona-Impfung erschleichen. Sein Täuschungsversuch flog allerdings auf.

Einen Original-Corona-Impfnachweis bekommen, aber dafür nicht den eigenen Arm hinhalten – das hat ein Mann in Italien versucht. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, hielt der um die 50 Jahre alte Mann in Biella im Nordwesten des Landes d