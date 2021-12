Sarah Engels mit Babybauch: Die Sängerin hat eine kleine Tochter zur Welt gebracht.

dpa/Henning Kaiser

Köln. Sängerin Sarah Engels ist zum zweiten Mal Mama geworden. Der gemeinsame Sohn Alessio mit Ex-Mann Pietro Lombardi bekommt eine kleine Schwester.

Sängerin Sarah Engels ist Mutter eines Mädchens geworden. Die frohe Nachricht verbreitete die 29-Jährige am Freitag über Instagram. "Am 2.12.21 durften wir dich endlich in unsere Arme schließen und werden dich von nun an nie mehr loslassen"