In einem Thüringer Pflegeheim sind 18 Menschen mit einer Corona-Infektion gestorben. Angehörigen sollen von Impfungen abgeraten haben.

dpa/Sebastian Gollnow

Rudolstadt. Corona-Tragödie in einem Thüringer Pflegeheim: 18 Bewohner sind mit einer Corona-Infektion gestorben, ein Großteil von ihnen war nicht vollständig geimpft.

Insgesamt 18 Menschen sind nach einem Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Rudolstadt in Thüringen gestorben. Bei 14 von ihnen bestand kein vollständiger Impfschutz, wie das Landratsamt Saalfeld-Rudolstadt am Freitag mitteilte. Nur eine