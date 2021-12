Alarm in New York: Bewaffneter vor UN-Hauptsitz

Polizeieinsatz vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York.

dpa/John Minchillo

New York. Ein Mann befindet sich mit einer Waffe direkt vor dem Hauptgebäude der Vereinten Nationen in New York.

Der Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York ist am Donnerstag wegen eines laufenden Polizeieinsatzes vor dem Gebäude abgeriegelt worden. Das erklärte ein UN-Sprecher. Bewaffneter direkt vor dem UN-SitzNach Angaben eines Polizisten