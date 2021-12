Ermittlungen nach Bombenexplosion in München

Das Bild zeigt die Baustelle an der Donnersbergerbrücke in München, an der am 01.12.2021 eine Fliegerbombe explodierte.

Polizeipräsidium München/dpa

München. Bei der Explosion einer Fliegerbombe in München werden vier Menschen verletzt, einer schwebte sogar in Lebensgefahr. Der Schaden geht in die Millionen.

Nach der Explosion einer Fliegerbombe auf einer Baustelle der Deutschen Bahn in München ermittelt die Polizei wegen des Verdachts des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. „Wenn so etwas passiert, muss es eine Ursache haben