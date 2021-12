Meghan hat das Berufungsverfahren im Streit mit "Mail on Sunday" gewonnen.

dpa/Chris Jackson

London. Im Rechtsstreit gegen die britische Boulevardzeitung "Mail on Sunday" hat Herzogin Meghan vor einem Berufungsgericht Recht bekommen. Die Zeitung hatte in einer Ausgabe einen privaten Brief an ihren Vater veröffentlicht.

Herzogin Meghan (40) hat im Streit um die teilweise Veröffentlichung eines Briefs an ihren Vater auch das Berufungsverfahren gegen den Verlag der "Mail on Sunday" gewonnen. Der Court of Appeal in London bestätigte damit ein früheres Urteil