Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angezündet

Im Rockefeller Center leuchtet der Weihnachtsbaum.

John Minchillo/AP/dpa

New York. Alle Jahre wieder... in New York stimmt der traditionelle Weihnachtsbaum am Rockefeller Center die Menschen mit 50.000 bunten Lichtern auf Weihnachten ein.

Mit dem traditionellen Anzünden der mehr als 50.000 bunten Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt am Rockefeller Center ist die Millionenmetropole New York offiziell in die Festsaison gestartet. Nachdem das Spektakel im vergan