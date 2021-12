Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt zum dritten Mal in Folge leicht.

Berlin. Das Robert Koch-Institut hat binnen 24 Stunden 73.209 Corona-Neuinfektionen und 388 Todesfälle registriert. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 439,2.

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist zum dritten Mal in Folge leicht gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 439,2 an. Am Montag war ein Höchstwert von 452,4 erreicht