Drei Tote an US-Schule: 15-Jähriger ist mutmaßlicher Schütze

Eltern verlassen mit ihren Kindern einen Parkplatz, wo sich viele Schüler nach einer Schießerei an der Oxford High School im US-Bundesstaat Michigan versammelt haben.

Eric Seals/Detroit Free Press via AP/dpa

Washington. Wieder fallen an einer Schule in den USA Schüsse, wieder sterben Jugendliche. Der mutmaßliche Täter soll selber an der High School gewesen sein und die zehnte Klasse besucht haben.

Ein 15-Jähriger soll an seiner High School in Oxford im US-Bundesstaat Michigan das Feuer eröffnet und mindestens drei seiner Mitschüler getötet haben.Sieben weitere Schüler und ein Lehrer seien bei dem Vorfall am Dienstag durch Schüsse ver