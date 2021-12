Bauer sucht Frau 2021: Sind Mathias und Sabrina noch zusammen?

RTL/Andreas Friese/friese-tv

Berlin. Inka Bause beendet "Bauer sucht Frau 2021" mit dem "Großen Wiedersehen" und will wissen: Bei wem ist es die große Liebe? Wer ist noch zusammen? Und was sich viele Fans fragen: Was wurde aus Mathias und Sabrina?

Die 17. Staffel von "Bauer sucht Frau" endet mit dem "Großen Wiedersehen". Wer hat sich verliebt? Und wer ist auch nach Drehschluss noch zusammen? Mathias und Sabrina: Big Love Solange Sabrina den Bauern Mathias noch mit einer a