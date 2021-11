Gäste verlassen eingeschneiten Pub in Nordengland

Der eingeschneite Pub "Tan Hill Inn" im nordenglischen Nationalpark Yorkshire Dales.

The Tan Hill Inn/PA Media/dpa

London. Sie wollten Musik in einem Pub hören und wurden dank Schneesturm für drei Tage zu unfreiwilligen Gästen. Als endlich Rettung kam, verabschiedeten sich 61 Menschen und die Wirtsleute als neue Freunde.

Nach drei Nächten in einem eingeschneiten Pub in Nordengland haben die rund 60 Gäste ihr unfreiwilliges Quartier wieder verlassen. Der Schneepflug sei am Montag „endlich durchgekommen“, sagte Nicola Townsend, Wirtin des Tan Hill Inn, der Ag