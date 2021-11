Triathlon-Weltumrundung: Extremsportler Deichmann am Ziel

Nach all den Strapazen ist der Extremsportler Jonas Deichmann wohlbehalten und glücklich in München angekommen.

Felix Hörhager/dpa

München. Mitten in der Corona-Pandemie umrundet Abenteurer Jonas Deichmann mit einem 120-fachen Ironman-Triathlon die Welt - nun hat er sein Ziel erreicht.

Der Extremsportler Jonas Deichmann ist nach seinem 14-monatigen Triathlon um die Welt am Ziel in München angekommen. Nach 120 Ironman-Triathlons beendete der 34-Jährige am Montag um 16.15 Uhr seine bisher größte sportliche Herausforderung a