Der eingeschneite Pub „Tan Hill Inn“ in dem nordenglischen Nationalpark Yorkshire Dales.

The Tan Hill Inn/PA Media/dpa

London. Seit Freitagabend sitzen Besucher im Nationalpark Yorkshire Dales im Norden Englands in einem Pub fest. Die vermeintliche Notlage scheint ihnen jedoch nicht allzu große Sorgen zu bereiten.

Wegen Schnee und Wind am Wochenende haben Besucher eines Pubs in Nordengland eine dritte Nacht in der Kneipe verbringen müssen. Wie die Wirtin des Tan Hill Inn, Nicola Townsend, am Montagmorgen im BBC-Radio sagte, sei noch unklar, wann die