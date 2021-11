Ein Paar in den Niederlanden ist aus der Corona-Quarantäne geflohen und saß danach bereits wieder im Flugzeug auf dem Weg nach Spanien.

Amsterdam. Nach der Flucht aus einem Corona-Quarantänehotel ist ein niederländisches Ehepaar festgenommen worden. Das Paar saß bereits wieder im Flieger auf dem Weg nach Spanien. Welche Strafe ihnen droht, ist noch unklar.

In den Niederlanden ist ein Ehepaar aus einem Quarantäne-Hotel für positiv auf Corona getestete Reisende aus Südafrika geflohen. Die Grenzpolizei am Amsterdamer Flughafen Schiphol nahm den Mann aus Spanien und die Frau aus Portugal am Sonnt