Missverständnis in Hamburg: Menschen warten vergeblich auf Öffnung von Impfstelle

Eine lange Schlange von Impfwilligen wie diesen bildete sich auch am Standort Altona. Die Menschen warteten vergeblich auf einen Termin.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Zahlreiche Menschen wollten sich am Sonnabend in Hamburg-Altona einen Piks gegen das Virus abholen – doch daraus wurde nichts.

In Hamburg haben am Sonnabend zahlreiche Menschen vergeblich auf die angekündigte Öffnung einer Impfstelle im Stadtteil Altona gewartet. Schließlich habe die Polizei die Impfwilligen darüber informiert, dass es an diesem Tag dort keine Impf