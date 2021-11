Vor der Porta Nigra haben Menschen zum Gedenken an die Opfer einer Amokfahrt Kerzen aufgestellt. (Archivbild)

Trier. Ein Jahr nach der tödlichen Amokfahrt in Trier trauert die Stadt noch immer. Am kommenden Jahrestag gedenken Angehörige den fünf Todesopfern in einem Gottesdienst.

Die Amokfahrt von Trier mit fünf Toten und vielen Verletzten ist dort auch nach einem Jahr noch sehr präsent. „Sie gehört zur Geschichte unserer Stadt“, sagte Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) der Deutschen Presse-Agentur.Am Jahrestag a