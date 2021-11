100 Punkte in Flensburg: 26-Jähriger Verkehrssünder aus München erwischt

Polizisten bei einer mobilen Geschwindigkeitskontrolle. (Symbolbild)

Angelika Warmuth/dpa

München. Die Zahlen sind eindrucksvoll: 85 Geschwindigkeitsverstöße – meist war er mehr als 100 Stundenkilometer zu schnell. Die Polizei hat einen 26-Jährigen erwischt, der nun für seine Verkehrssünden geradestehen muss.

Knapp 100 Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein Bußgeld von über 14.000 Euro: Ein 26 Jahre alter Autofahrer aus München ist so oft zu schnell unterwegs gewesen, dass auf sein Konto mittlerweile 85 Geschwindigkeitsverstöße