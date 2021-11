Der sturmumtoste Roker-Leuchtturm in Sunderland.

Owen Humphreys/PA Wire/dpa

Manchester. Fast 160 Stundenkilometer erreichte der Sturm namens „Arwen“. Stromausfälle und Verkehrschaos waren die Folge.

Sturm und Schneefall haben in Großbritannien in der Nacht zum Samstag zu Verkehrschaos und Stromausfällen in Tausenden Haushalten geführt.Auf einer Autobahn im Nordwesten von England steckten rund 120 Lastwagen mehrere Stunden lang im Schne