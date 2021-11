Mehrere Haftbefehle nach Grubenunglück in Sibirien

Die Polizei ist am Kohlebergwerk „Listwjaschnaja“ im Einsatz.

Maxim Kiselev/TASS/dpa

Kemerowo. Bei einer Explosion in einem russischen Kohlebergwerk sind mehr als 50 Tote zu beklagen. Mehrere Menschen, die für die Sicherheit verantwortlich waren, sitzen in Untersuchungshaft.

Nach dem schweren Unglück mit mehr als 50 Toten in einem Kohlebergwerk in Russland haben die Justizbehörden mehrere Haftbefehle gegen die für die Sicherheit Verantwortlichen erwirkt.In Untersuchungshaft kamen am Samstag der Direktor des Koh