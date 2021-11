In diesen Regionen wird Schnee für das Wochenende erwartet

Der Wetterdienst rechnet mit Schnee für das Wochenende.

imago images/Jan Eifert

Allgäu. Der erste Advent steht an und die Weihnachtszeit beginnt. Passend dazu wird in einigen Regionen der erste Schnee erwartet. Hier erfahren Sie, wo Sie in Deutschland mit Schnee rechnen können.

Der für das erste Adventwochenende erwartete Wintereinbruch in Deutschland trifft nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes vor allem das Berchtesgadener Land und das Allgäu. Dort können bis zum Montag bis zu 30 Zentimeter Schnee falle