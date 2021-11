Amerikaner feiern Thanksgiving - Parade in New York

Die „Macy's Thanksgiving Day Parade“ ist in diesem Jahr in vollem Umfang zurückgekehrt.

Seth Wenig/AP/dpa

New York. Corona ist auch in den USA noch nicht ausgestanden. Aber in diesem Jahr ist die Situation deutlich besser als im vergangenen: Viele Menschen haben sich zum traditionellen Truthahn-Essen mit der Familie aufgemacht. Auch US-Präsident Biden ist optimistisch.

In den USA begehen die Menschen zum zweiten Mal im Schatten der Corona-Pandemie das traditionelle Thanksgiving-Fest.Nach einer weitgehenden Zwangspause im vergangenen Jahr jubelten in New York am Donnerstag wieder Zehntausende Menschen bei