In Dänemark stiegen zuletzt die Corona-Zahlen enorm. Nun fordert die Gesundheitsbehörde flächendeckende Auffrischimpfungen.

Kopenhagen. Die Auffrischungsimpfungen nehmen hierzulande an Fahrt auf. Unser Nachbarland Dänemark zieht zeitgleich alle Register und fordert Booster-Impfungen für alle Volljährigen.

Die in anderen europäischen Ländern sollen alle Erwachsenen in Dänemark eine Auffrischimpfung gegen Covid-19 angeboten bekommen. Das empfahl die dänische Gesundheitsverwaltung angesichts rapide gestiegener Corona-Zahlen am Donnerstag. Die e