Ein im Grzimekhaus des Frankfurter Zoos geborenes Fingertier.

--/Zoo Frankfurt /dpa

Frankfurt am Main. Im Fortpflanzen tun sie sich schwer. Um so größer ist die Freude im Frankfurter Zoo nach der Geburt eines kleinen Fingertiers. In freier Wildbahn lebt die Lemurenart ausschließlich in Madagaskar.

Der Frankfurter Zoo darf sich über ein kleines Wunder freuen: Bei den Fingertieren hat es Nachwuchs gegeben - und das ist sehr selten. Wie der Zoo am Donnerstag mitteilte, wurde am 26. Oktober dort ein männliches Jungtier dieser seltenen Pr