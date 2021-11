Die Meteorologen sagen für die kommenden Tage frostige Temperaturen voraus.

Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Offenbach am Main. Rodelpartie oder Schneeballschlacht - das könnte am ersten Advent im Bergland gelingen. Doch der Schnee dürfte nicht lange liegen bleiben, schätzt der Deutsche Wetterdienst.

Pünktlich zum ersten Advent an diesem Sonntag wird es winterlich in Deutschland: Bis zu zehn Zentimeter Schnee erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in den westlichen Mittelgebirgen. Dabei kann es den Angaben zufolge selbst in den tiefen