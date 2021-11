Grubenunglück in Russland: Tote Bergleuten werden geborgen

Auf diesem vom russischen Ministerium für Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto bereiten sich Rettungskräfte auf die Arbeit an einem Brand in einem Kohlebergwerk in der Nähe der sibirischen Stadt Kemerowo, etwa 3.000 Kilometer östlich von Moskau, vor.

Uncredited/Russian Ministry for Emergency Situations/AP/dpa

Kemerowo. Immer wieder gibt es in Russland schwere Unglücke in Bergwerken mit vielen Toten. Einmal mehr trauern Familien in Sibirien. Sie wollen von den Ermittler nun wissen: Wie kam es dazu?

Nach dem schwersten Grubenunglück in Russland seit Jahren mit 52 Toten wollen die Rettungskräfte die Suche nach den verunglückten Bergleuten fortsetzen. Die Arbeiten waren am Donnerstag nur wenige Stunden nach dem Unglück wegen Explosionsge