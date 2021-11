London verbietet Werbung für Schönheits-OPs in Jugendmedien

Brustvergrößerungen mit Implantaten gehören zu beliebten Schönheitsoperationen.

Lino Mirgeler/dpa

London. Damit Jugendliche nicht an chirurgische Optimierung denken, wenn sie einem Schönheitsideal nacheifern, will Großbritannien Werbung für entsprechende Operationen im TV für unter 18-Jährige verbieten.

Großbritannien will den Anreiz zu Schönheitsoperationen für Minderjährige senken und verbietet entsprechende Werbung in Jugendmedien. Von Mai 2022 an dürfen keine Anzeigen etwa für Brustvergrößerungen oder -verkleinerungen, Bauch- und Augen