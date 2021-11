Mit der Luxuslimousine zum Impfen in die Hotelbar

Ein Mann lässt sich in der Skyline Bar 20up im 20. Stock des Empire Riverside Hotels am Hamburger Hafen impfen.

Marcus Brandt/dpa

Hamburg. Das Impftempo in Deutschland muss dringend gesteigert werden. In Hamburg konnte man im Luxushotel den Piks bekommen.

Mit Blick auf Elbphilharmonie und Hamburger Hafen haben sich am Mittwoch 50 Menschen gegen Corona impfen lassen. Das Besondere an der Aktion: Ein Luxusauto holte die Menschen zu Hause ab und chauffierte sie in den Stadtteil St. Pauli. Dort