Der Angeklagte wurde zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Axel Heimken/dpa

Flensburg. Ein 19-Jähriger ersticht in Flensburg einen drei Jahre jüngeren Jugendlichen - die Tat am Karfreitag löst tiefe Betroffenheit aus. Nun hat das Landgericht Flensburg sein Urteil verkündet.

Es war eine Tat, die große Bestürzung nicht nur in Flensburg auslöste.Ein 19-Jähriger sticht an Karfreitag gegen 18.20 Uhr auf einer Aussichtsplattform oberhalb der Stadt in der Nähe der dänischen Gemeinschaftsschule Duborgskolen einem drei