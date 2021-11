Der Angeklagte Darrell B. (m.) wird nach seinem ersten Auftritt vor dem Waukesha County Court aus dem Gerichtssaal geführt.

Mark Hoffman/Pool Milwaukee Journal-Sentinel/AP/dpa

Waukesha. Ein achtjähriger Junge ist nach dem blutigen Vorfall bei einer Weihnachtsparade im US-Bundesstaat Wisconsin seinen Verletzungen erlegen. Damit steigt die Opferzahl auf sechs.

Der mutmaßliche Täter, der mit einem Geländewagen in eine Weihnachtsparade in den USA gerast war, ist des fünffachen Mordes angeklagt worden. Das erklärte die Staatsanwaltschaft am Dienstag während einer Gerichtsanhörung in der Kleinstadt W