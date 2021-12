Osnabrück. In der zweiten Folge des Podcasts "Die Anhalterin – Wer tötete Ute Werner?" geht es um das Phänomen der Anhaltermorde in den 70er und 80er Jahren. Und: Warum Ute Werners Mörder vielleicht ein Serientäter war.

Ute Werner wurde 1988 getötet, nachdem sie von Osnabrück aus nach Hause trampen wollte. Das Verbrechen fiel in eine Zeit, in der viele junge Menschen per Anhalter von A nach B reisten. Es war aber auch eine Zeit, in der viele sogenannte Anhaltermorde Schlagzeilen machten.

Die zweite Folge von "Die Anhalterin – Wer tötete Ute Werner" gleich hier anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Forensikerin Nahlah Saimeh über die Psyche von Mördern

In der ersten Folge des Podcasts "Die Anhalterin – Wer tötete Ute Werner?" ging es um den Fall selbst und die Person Ute Werner. Für die zweite Folge hat unsere Redaktion mit der forensischen Psychiaterin Nahlah Saimeh gesprochen. Ihr Job ist es, sich in die Gedankenwelt von Tätern zu versetzen. Sie sagt: Ute Werners Mörder könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar ein Serientäter gewesen sein.

Die neue Podcast-Serie "Die Anhalterin – Wer tötete Ute Werner?" ist ab sofort online und überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt: bei Spotify, bei Apple Podcast oder auf noz.de. Hören Sie rein!

Lesen Sie auch: