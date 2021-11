Die beiden Extremkletterer Leo Urban (r) und Alain Robert kletterten ohne jede Sicherung an der Fassade des Skyper-Hochhauses in Frankfurt am Main hinauf.

Boris Roessler/dpa

Frankfurt am Main. Spektakuläre Freeclimbing-Aktion im Banhofsviertel von Frankfurt am Main: Zwei Franzosen klettern an der Fassade des „Skyper“ hinauf.

Zwei Extremkletterer haben am Dienstag ein Frankfurter Hochhaus erklommen. Der als „Spiderman“ bekannte Franzose Alain Robert und der französische Kletterer Leo Urban erreichten am Dienstagvormittag das Dach des 153 Meter hohen „Skyper“ im