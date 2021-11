"House of Cards": Kevin Spacey muss 31 Millionen Dollar zahlen

Kevin Spacey muss 31 Millionen Dollar an die "House of Cards"-Produktion zahlen.

New York. Über 30 Millionen Dollar: So viel muss Schauspieler Kevin Spacey den "House of Cards"-Produzenten zahlen. Hintergrund ist sein MeToo-Skandal.

US-Schauspieler Kevin Spacey muss vier Jahre nach den Vorwürfen wegen sexueller Übergriffe fast 31 Millionen Dollar (27,5 Millionen Euro) an die Produzenten der Erfolgsserie "House of Cards" zahlen. Ein Schiedsgericht in Los Angeles sprach