Impfpflicht in Deutschland: Wann, wie und für wen es sie schon gab

Eine Masernimpfung ist für bestimmte Personengruppen Pflicht. Aber gab es schon eine allgemeine Impfpflicht in Deutschland?

imago images/Christian Ohde

Berlin. Die vierte Corona-Welle in Deutschland befeuert aktuell die Debatte um eine Impfpflicht. In der Vergangenheit hat es die in Deutschland schon gegeben – aber auch für alle? Die Geschichte der Impfpflicht im Überblick.

Corona-Impfung für alle? Um der vierten Corona-Welle und der für die Erreichung der Herdenimmunität weiterhin zu niedrigen Impfbereitschaft zu begegnen, wird eine allgemeine Impfpflicht derzeit breit diskutiert und von einigen Politikern er