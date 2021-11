„Riesige Tragödie“: 46 Tote bei Busunglück in Bulgarien

Blaulicht blinkt an einem Polizeiwagen. (Archivbild)

Stefan Sauer/dpa

Sofia. Mitten in der Nacht überschlägt sich ein Bus auf der Autobahn in Bulgarien. Nur wenige Insassen schaffen es lebend aus dem brennenden Wrack. In dem Land herrscht Fassungslosigkeit.

Bei einem schweren Busunglück in Bulgarien sind in der Nacht zum Dienstag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Die amtliche Nachrichtenagentur BTA berichtete unter Berufung auf das Innenministerium, es gebe mindestens 46 Tote, darunter meh