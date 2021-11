Bericht: Mindestens 46 Tote bei Busunglück in Bulgarien

Blaulicht blinkt an einem Polizeiwagen. (Archivbild)

Stefan Sauer/dpa

Sofia. In Bulgarien sind mindestens 46 Menschen bei einem schweren Busunglück ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen auch mehrere Kinder sein.

Bei einem schweren Busunglück in Bulgarien sind einem Bericht der amtlichen Nachrichtenagentur BTA zufolge mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Bus geht in Flammen aufDer Unfall ereignete sich in der Nacht zum Dienstag auf der Struma-