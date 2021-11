Einsatzkräfte der Feuerwehr löschen das brennende Schulgebäude.

Steil-TV/dpa

Köln. Ein gewaltiges Feuer in einer Schule in Köln-Ehrenfeld bringt den Dachstuhl des Gebäudes zum Einsturz. Die Flammen hätten den Feuerwehrleuten einiges abverlangt, so ein Sprecher.

Ein zerstörerisches Feuer in der Astrid-Lindgren-Grundschule im Kölner Stadtteil Ehrenfeld hat einen Großeinsatz mit vier Drehleitern und rund 100 Einsatzkräften ausgelöst.Dank des massiven Wassereinsatzes sei der Brand am späten Montagaben