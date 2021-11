Joey Morgan ist tot.

Berlin. Der Horrorfilm "Scouts vs. Zombies" machte ihn weltberühmt. Jetzt ist US-Schauspieler Joey Morgan im Alter von nur 28 Jahren gestorben.

US-Schauspieler Joey Morgan ("Scouts vs. Zombies - Handbuch zur Zombie-Apokalypse") ist Medienberichten zufolge gestorben. Der 28-Jährige sei am Sonntagmorgen gestorben, berichtete das Branchenblatt "The Hollywood Reporter" unter Berufung a